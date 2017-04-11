Diyarbakır’da patlama! Bakan Soylu’dan son dakika açıklaması

Dün, Diyarbakır Bağlar ilçesindeki çevik kuvvet bakım onarım binasında bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın şiddeti ile söz konusu binada kısmen çökme meydana geldi, çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün bir açıklama yaptı. İşte o açıklama.

BAKAN SOYLU: DİYARBAKIR’DAKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da dün meydana gelen patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Soylu, ‘İlk önce araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü; ama yapılan bütün tetkiklerde ve araştırmalarda netleşti ki bu, bir terör saldırısı. Dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler’ dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, Diyarbakır’da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda dün meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Patlamanın bir terör saldırısı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Patlama, orada bir teknisyen yardımcımızın bir zırhlı aracı tamiri esnasında gerçekleşti. Dün gece itibariyle netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde; ama onun ötesinde bir teknisyen yardımcımız daha enkaz altından çıkarıldı ve o da şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. İlk önce araçla patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Ama yapılan bütün tetkiklerde ve bütün araştırmalarda netleşti ki bu, bir terör saldırısı" diye konuştu.

"YERİN ALTINDA PATLAYICI YERLEŞTİRMEK SURETİYLE..."

Dışarıdan açılan bir tünelle saldırının gerçekleştirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, "Biz ilk önce acaba içeriye girip, bir kişi, çalışan marifetiyle bir şey koydu mu; diye düşünmüştük. Ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafında yaklaşık ayda bir arama tarama yaparız. Böyle bir tehditle karşılaşmayalım, diye. Demek ki çok kısa bir süre içerisinde böyle şey kazmışlar. Yerin altında patlayıcı yerleştirmek suretiyle ama bütün detayını vali bey açıklayacak" dedi.

1 PERSONEL ŞEHİT

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada bir sivil personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde saat 10.47’de panzer aracının tamiri esnasında nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Patlamada, bir sivil personel kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın tedavileri ise sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır."

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u telefonla arayarak Bağlar ilçesindeki patlamaya ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’ın merkez ilçesi Bağlar’da, çevik kuvvet bakım onarım binasında sabah saatlerinde patlama yaşanmasının ardından Vali Aksoy’u telefonla aradı. Aksoy, olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

BAKAN SOYLU PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tuzla’da iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Diyarbakır’daki patlamaya ilişkin bilgi verdi. Patlamanın, Diyarbakır Emniyetinin Çevik Kuvvet biriminin bir kademesinde, demirbaşların tamir, bakımının yapıldığı sırada meydana geldiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Dışarıdan bir müdahale var mı, yok mu diye arkadaşlarımız bakıyorlardı. Şu anda dışarıdan bir müdahale olmadığı, tamir esnasındaki araçtan kaynaklanan bir patlamanın olduğu... Bir kişi enkaz altında. AFAD yaşadığını söylüyor. Bir ağır yaralı var. Bir de sayısını henüz bilmiyoruz hafif yaralılar var. Geçmiş olsun."

EKİPLERDEN ‘YANICI MADDE’ KULLANMAYIN UYARISI

Öte yandan polisler gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.