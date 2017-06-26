ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da polis, 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlıyı arıyor

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi'nde dün akşam 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla halkın sokağa dökülmesine neden olan olayla ilgili polisin soruşturması ve taciz şüphelesinin aranma çalışmaları sürüyor.

  • DHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Bağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine dün gece yarısına kadar yüzlerce vatandaş, okul önünde polis ile karşı karşıya geldi. Polis, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıtmak zorunda kaldığı olay ile ilgili yaptığı inceleme ve araştırmada, şüpheli kişinin eşkali belirlendi.
 
Güvenlik nedeniyle küçük kızın ve ailesinin adı  açıklanmazken, tacizci kişinin 20'li yaşlarda, esmer, kirli sakallı ve uzun boylu olduğu belirlendi. Şüphelinin kolunda 'Murat' yazılı dövme olduğu belirtildi. Okulun ve güzergahtaki bir çok güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, söz konusu taciz şüphelisini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA