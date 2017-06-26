Diyarbakır'da polis, 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlıyı arıyor

Merkez Bağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine dün gece yarısına kadar yüzlerce vatandaş, okul önünde polis ile karşı karşıya geldi. Polis, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıtmak zorunda kaldığı olay ile ilgili yaptığı inceleme ve araştırmada, şüpheli kişinin eşkali belirlendi.

Güvenlik nedeniyle küçük kızın ve ailesinin adı açıklanmazken, tacizci kişinin 20'li yaşlarda, esmer, kirli sakallı ve uzun boylu olduğu belirlendi. Şüphelinin kolunda 'Murat' yazılı dövme olduğu belirtildi. Okulun ve güzergahtaki bir çok güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, söz konusu taciz şüphelisini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.