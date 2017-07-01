Diyarbakır'da şehit edilen AK Partili Mercan defnedildi

Evinin önünde iken PKK'lı teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan defnedidi.

Defin törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ve çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı saldırı olayına ilişkin, 'Lice İlçe Başkan Yardımcımız, kıymetli dava arkadaşımız, vatansever ve kardeşlik duygusu yüksek, insanlık duygusuyla hareket eden, ablasının tarifiyle 'gönlü geniş ve yiğit' bir arkadaşımızı kaybetmenin elemi ve üzüntüsü içerisindeyiz. Orhan şehittir. Kalleşçe katledilmiştir.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ise "Ne PKK ne de başka bir terör örgütü asla bizi yıldıramaz, sindiremez, korkutamaz" açıklamasında bulundu.