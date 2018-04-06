Diyarbakır'da 'Sıfır Atık Projesi' ile bin 117 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, projenin sağlıklı ve temiz bir gelecek adına herkes için gerekli bir konu olduğunu gördüklerini söyledi.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının ortaya koyduğu temiz, sağlıklı ve güzel bir şehir kimliğinin herkes tarafından görüldüğü bir dönemde olduklarını aktaran Güzeloğlu, alt yapıdan, üst yapıya, peyzaj düzenleme, fiziki, çocuk, genç ve kadınlara dönük sosyal projelerde çok önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Diyarbakır'ın gelişen ve değişen yüzünü belediyelerle çok açık gördüklerini anlatan Güzeloğlu, "Bu durum bizi son derece mutlu ediyor. Bu değişimi Sıfır Atık Projesi ile desteklemek, kalıcı ve sağlıklı bir çevreye dönük şehrimizi taşımak bu anlamda temel hedefimizdir." diye konuştu.

Vali Güzeloğlu, 16 Şubat'ta başlayan bu çalışmaların mart ayında çok öncü ve mutluluk verici bir konuma ulaştığını, okullardan kurumlara, iş yerlerine bütün kentte bu uygulamayı yaymak istediklerini bildirdi.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalarda bilinçlendirmeyi ve projenin sahiplenilmesini çok değerli bulduklarını dile getiren Güzeloğlu, projenin sadece kent merkeziyle sınırlı olmadığını vurguladı.

"Proje kapsamında mart ayında 65 bin 758 kilogram kağıt geri dönüştürülerek bin 117 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. Bugün artan kararlılığımızla projede, Türkiye'nin en başarılı ve dönüşümü en çabuk gerçekleşen il olmak iddiasındayız." diyen Güzeloğlu, 269 bin 607 kilovat enerji, 1 milyon 742 bin 587 litre su ve 21 bin 38 litre petrol tasarrufu sağlandığını vurguladı.

Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"15 bin 422 plastik atık geri dönüştürülerek, 248 varil petrol ve 86 bin 276 kilovat enerji tasarrufu sağlandı. 6 bin 793 kilogram cam atık geri dönüştürülerek, 681 varil petrol, 283 kilovat enerji ve 8 ton ham madde tasarrufu oldu. Bin 466 kilogram metal atık geri dönüştürülerek, 423 litre benzin, 938 kilovat enerji ve 1,8 ton ham madde tasarrufu yaşandı."

Valilik koordinesinde projenin kararlılıkla devam edeceğine dikkati çeken Güzeloğlu, eğitim çağındaki tüm çocukların bilinçlendirilmesi ve gelecekte çevre gönüllüsü olarak "Sıfır Atık Projesi"nin kendisinin vazgeçilmesi olması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı, Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Serdar Kartal ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin katıldı.