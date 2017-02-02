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Diyarbakır'da polis noktasının yanında pompalıyla rastgele ateş açıldı

Diyarbakır merkez Sur İlçesi Urfa Kapı semtinde, polis noktası yanında kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle rastgele çevreye eteş açması polisi alarma geçirdi. Polisin karşılık vermesi sonucu saldırgan kaçarken, Emniyet yetkilileri olayın terör saldırısı olmadığını söyledi.

  • DHA
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Merkez Sur İlçesi Urfa kapı bölgesindeki polis noktası yakınında kimliği belirsiz bir kişi, bugün saat 11.00 sıralarında elindeki pompalı tüfek ile rast gele çevreye ateş açtı. Çevredeki vatandaşların da engellemeye çalıştığı belirtilen saldırgana kontrol noktasında bulunan polisler anında karşılık verdi. Bunun üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı. 
 
Polis, olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için güvenlik kameralarını incelerken, kaçış noktalarında arama başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, yapılan atışlardan birinin polis kontrol noktasında isabet ettiği tespit edilirken, Emniyet yetkilileri olayın bir terör saldırısı olmadığını ve öncesinde esnaf arasında bir kavganın meydana geldiğini tespit ettiklerini söyledi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 

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