Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
- İHA
Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı’nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta karşılaşan iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇIKTI
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi ayağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
YARALI TEDAVİYE ALINDI
Şahsı vuran saldırgan kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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