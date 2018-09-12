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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Kırsal Harmanardı Mahallesi'nde oturan A.K, E.K. ve M.E.K. arasında arazi anlaşmazlığı dolayısıyla çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, M.E.K. bacağından silahla, A.K. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından mahallede yoğun önlemleri alındı.

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