Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi yaşamını yitirdi

Yabanardı köyünde halk oylaması dolayısıyla sandığın kurulduğu Yabanardı İlkokulu'nda karşılaşan ve akraba oldukları bildirilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68) ve Şeyhmus (32) Yıldız, okul bahçesinde silahla vurularak yaralandı.

Yaralılar, köydeki vatandaşlar tarafından minibüsle hastaneye götürülmek istenilirken minibüse yönelik de silahlı ve taşlı saldırıda bulunuldu.

Bu sırada, minibüsteki köylülerden İdris Yıldız da yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İdris Yıldız da buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y ve T.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma tarafından olay yerinde ve saldırı düzenlenen minibüste inceleme yapıldı.

Silahlı kavganın arazi anlaşmazlığına bağlı husumetten kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

- Köyde geniş güvenlik önlemleri alındı

Öte yandan silahlı kavga nedeniyle bir süre ara verilen okuldaki oy verme işlemi yeniden başladı.

Kavganın yaşandığı köye gerginliğin büyümemesi için jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma tarafından, köyün çevresinde ve saldırının meydana geldiği okulun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.