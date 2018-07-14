Diyarbakır’da silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Akdibek köyünde yaşanan olayda, akraba olan iki aile arasında geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet başladı.

KALAŞNİKOFLARLA SALDIRDILAR

Bunun üzerinde bugün akşam saatlerinde bahçede oturan Karahanlı ailesine akrabaları olan 3 kişi tarafından Kalaşnikoflarla saldırı düzenlendi. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.