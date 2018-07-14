Dicle'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kurşunlu köyü kırsalında devam eden operasyon kapsamında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 320 fişek, 4 el bombası, 10 şarjör, araç telsizi, ikişer el telsizi, pusula, şemsiye, ses kayıt cihazı ve hafıza kartı, 3 not defteri, örgütsel doküman, 14 büyük boy pil bloğu, telsiz mikrofonu, 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, sırt çantası, uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 7 kişisel bakım aparatı, koli bandı, küçük tüp, 100 kilogram un, 5 kilogram çay, 15 kilogram helva, 15 kilogram ayçiçeği yağı, 15 kilogram zeytin, 6 kilogram çikolata, 6 kilogram reçel, 5 kilogram salça, 10 kilogram peynir ile 25 kilogram kesme şeker bulundu.

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timince, tüp ve yaşam malzemeleri kontrollü şekilde yerinde imha edildi, diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilecek.