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Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile çatışma çıktı: 2 askerimiz hafif yaralandı

Diyarbakır'ın kırsal kesiminde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 askerimiz hafif yaralandı.

  • DHA
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ile Elazığ sınırı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşte 2 askerimiz yaralandı.

Hafif yaralandığı belirlenen askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Askerlerin durumunun iyi olduğu, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

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