Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın patlayıcı deposu bulundu

Merkez Sur İlçesi'nde bulunan Dicle Nehri kenarında teröristlerin eylem amaçlı kullanacağı patlayıcı bulunduğu istihbaratı üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Yapılan arama sonucu bölgede 3 varil içerisinde hazırlanan ve 600 kilo amanyum nitrat ile desteklenen patlayıcı düzenekleri tespit edildi. Patlayıcıların bulunduğu bölge sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik çemberine alındı. Özel Harekat polisleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgeye zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktaya gelen bomba imha uzmanları özel kıyafetlerini giyerek tespit edilen noktada çalışmalarına başladı.

İMHASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Tespit edilen 3 varil içindeki patlayıcı titizlikle incelenirken, ayrıca zırhlı kepçe de kazı çalışmalarını sürdürüyor. 200'er kilo içerisindeki 3 varil içindeki patlayıcıların kontrollü imhası için bölgede polisin ve bomba uzmanlarının çalışması sürüyor.