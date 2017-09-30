Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, "Diyarbakır ili Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgedeki yerleşim yerlerinde geçici olarak barınan, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp bularak etkisiz hale getirmek, BTÖ mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek, silah ve malzemeleri ele geçirmek, bölgedeki teröristlere finansal destek sağlayan veya yardım eden şahısların ev ve eklentilerinde adli arama faaliyetleri icra etmek maksadıyla, 27 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 20.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-61 Şehit Jandarma Teğmen Recep Erdoğan-2 Operasyonu, 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyon kapsamında; adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden BTÖ işbirlikçisi olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınmış, ilgili makamlardan alınan izin ve onayı sonrasında, bölgede yaşayan vatandaşların günlük faaliyetlerini aksatmayacak şekilde 8 ayrı karayolu güzergahı üzerinde hendek açılmasını müteakip, Dicle Görüse Dağı bölgesine araçlı olarak intikal edilmesine engel olunmuştur. Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kırkpınar, Taşağıl ve Kurşunlu köyleri ile Teke mezrası mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen temas aramaları neticesinde, BTÖ mensuplarına ait 4 adet doğal mağara ve 3 adet geçici barınma alanı tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Açıklamada bölgede yapılan aramalarda teröristler tarafından kullanılan çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildi belirtildi. Açıklamada, "3 adet jelikan bidon içerisinde; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 4 adet el bombası, 6 adet anti tank RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, 400 adet 5.56 milimetre çapında M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 220 adet 7.62 milimetre çapında AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 7 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 8 adet elektrikli fünye, 50 gram TNT olduğu değerlendirilen toz madde, 3 adet boş piknik tüpü, 1 adet kütüklük, 2 adet el dürbünü, 1.500 metre elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 1 takım terörist kıyafeti, 1 adet kulaklık, 2 adet sırt çantası, 1 adet el çantası, 1 adet palaska, 1 adet haki renkli kazak, 2 adet gömlek, 3 çift mekap ayakkabı, 2 çift spor ayakkabı, 1 adet puşi, 4 adet silikon çubuk, 3 adet koli bandı, 10 adet pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 litre mazot, 2 adet bayan pantolonu, 6 adet bayan iç çamaşırı, 10 adet enjektör iğne, 1 adet serum ile makyaj malzemeleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Dicle Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler PAMİ Timi tarafından emniyetli bir bölgede, yiyecek maddesi ile giyecek türü malzemeler ise operasyon birliklerince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.