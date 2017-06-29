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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Alınan istihbarat üzerine gece harekete geçen Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasına operasyon düzenledi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait M-15 piyade tüfeği, 4 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 el bombası ve telsiz ele geçirildi.

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde de 3 tabanca, 6 av tüfeği, diz üstü bilgisayar, 6 sırt çantası, telsiz mikrofonu ile yaşamsal malzeme bulundu.

Öte yandan, "terör örgütü üyesi olmak" ve "kasten adam öldürmek" suçlarından aranan bir kişi de yakalandı.

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