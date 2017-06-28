Diyarbakır'da TOMA'ya el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından toplumsal olaylara müdahale aracına (TOMA) el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda araçta küçük çaplı hasar oluştu.