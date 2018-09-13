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Diyarbakır’da toprağa gömülü 817 kilogram uyuşturucu bulundu

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütüne ve finans kaynağı uyuşturucuya yönelik devam eden operasyonlarda toprağa gömülü vaziyette 817 kilogram esrar maddesi ve 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi. Terörün finans kaynağına bir darbe daha vuran Diyarbakır polisi, binlerce kişiyi de zehirlenmekten kurtardı.

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Binlerce insanın zehirlenmesine neden olan ve terörün finans kaynağı haline gelen uyuşturucu ile mücadele konusunda zehir tacirlerine aman vermeyen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Lice ilçesi kırsalında devam eden Bayrak-90 operasyonu kapsamında önceden belirlenen noktalarda arama yaptı. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu gizleme konusunda başvurduğu yöntemleri birer birer ortaya çıkaran Narkotik polisi, kokuya duyarlı Narkotik köpeği ‘Dakso’nun da yardımıyla Lice ilçesi Yalaza köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 805 kilogram toz esrar maddesi ve 12 kilogram kubar esrar maddesi ile 401 adet 7,62x39 milimetre Ak47 fişeği, 698 adet 5,56x 45 milimetre M16 fişeği ve 4 adet M16 şarjörü ele geçirdi. 
 
45 bin 876 kök Hint Keneviri 
Operasyonda ayrıca, devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında yine Lice ilçesi Yalaza köyü kırsalında 45 bin 876 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilerek olay yerinde imha edildi. 
 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. 

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