Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ekrem Yeşil yönetimindeki 35 NAK 10 plakalı otomobil, Kamışlı Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
YARALILAR TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan sürücü Yeşil ve otomobildeki 4 kişi, 112 acil servis ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
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