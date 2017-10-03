Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Caddesi'nde aracından inen jandarma uzman çavuşa, teröristlerce bir araçtan ateş açıldı.
Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman çavuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.
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