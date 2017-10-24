Diyarbakır'da uzman onbaşına saldırı anı kamerada

Diyarbakır’da sabah saatlerinde bir uzman onbaşı, evinin önünde pusu kuran şahıs ya da şahıslar tarafından vurularak, ağır yaralanmıştı. Saldırı anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Yenişehir ilçesi Yaradanakul Caddesi’nde sabah saatlerinde iş yerine gitmek için arabasına doğru ilerleyen Jandarma Onbaşı B.D., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Sırtından ve başından vurulan B.D. ağır yaralanmıştı. Saldırı anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracının bagajına elindeki malzemeleri bırakan B.D.'nin bir anda yere yığıldığı, saldırganın ise kaçtığı görüldü.

Öte yandan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.