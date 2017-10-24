Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da uzman onbaşına saldırı anı kamerada

Diyarbakır’da sabah saatlerinde bir uzman onbaşı, evinin önünde pusu kuran şahıs ya da şahıslar tarafından vurularak, ağır yaralanmıştı. Saldırı anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır’da sabah saatlerinde bir uzman onbaşı, evinin önünde pusu kuran şahıs ya da şahıslar tarafından vurularak, ağır yaralanmıştı. Saldırı anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. 

Merkez Yenişehir ilçesi Yaradanakul Caddesi’nde sabah saatlerinde iş yerine gitmek için arabasına doğru ilerleyen Jandarma Onbaşı B.D., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Sırtından ve başından vurulan B.D. ağır yaralanmıştı. Saldırı anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracının bagajına elindeki malzemeleri bırakan B.D.'nin bir anda yere yığıldığı, saldırganın ise kaçtığı görüldü.  

 

 

 

Öte yandan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
5 metre yükseklikten çatıya düşen kız çocuğu ağır yaralandı

5 metre yükseklikten çatıya düşen kız çocuğu ağır yaralandı

Meğer herkes bilgisayar 'mouse'unu yanlış kullanıyormuş

Meğer herkes bilgisayar 'mouse'unu yanlış kullanıyormuş

Android'de açık bulan parayı kapacak

Android'de açık bulan parayı kapacak

İstanbul'da 7 günde devri Sinan

İstanbul'da 7 günde devri Sinan

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA