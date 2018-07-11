Diyarbakır'da yapılan iki baraj ile 158 bin dekar arazi suya kavuşacak

Diyarbakır'ın Ergani ve Çermik ilçelerinde yapımı süren iki barajın tamamlanmasıyla 158 bin dekar arazi suya, binlerce kişi de istihdama kavuşacak.



Orman ve Su İşleri Bakanlığının talimatıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce son 15 yılda 5 milyar 700 milyon lira yatırımın gerçekleştirildiği Diyarbakır'da, sulu tarıma geçişi sağlayarak yöre halkının refah seviyesinin yükseltilmesi için Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki baraj ve sulama sistemlerinin yapımı hızla sürüyor.



Kralkızı-Dicle Projesi'nde yapımında sona gelinen 218 kilometre uzunluğundaki isale kanalıyla adeta yapay nehre kavuşacak Diyarbakır'da Silvan Projesi'nde yer alan Pamukçay, Ambar, Kuruçay ve Başlar barajlarının yapımı tamamlandı, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajları ise gelecek yıl ihale edilecek.



Bu iki proje dışında kalan Ergani Barajı'nın yapımı tamamlanırken, Çermik'teki Kale Barajı'nın inşası 2019 yılında sona erecek. Ergani Barajı 2 bin 100 kişiye, Çermik Barajı ise 18 bin kişiye istihdam sağlayacak.



Basınçlı sulama sistemi yapılıyor



DSİ 10. Bölge Müdürü Ali Gökyel, AA muhabirine, temelden yüksekliği 54 metre olan ve 14 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olacak Ergani Barajı'nın 18 bin 660 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceğini söyledi.



Bu barajın inşaatının tamamlandığını ve yıl sonunda su tutmaya başlayacağını belirten Gökyel, "Bin 866 hektar sulama alanındaki çalışmalar ise sürüyor. Basınçlı borulu sulama sitemi çalışmaları yüzde 60 düzeyine ulaştı." dedi.



Çermik ilçesinin Yukarışeyhler köyünde yer alan ve 183 milyon su biriktirme hacmine sahip olan Kale Barajı'nın ise 71 bin dekarı cazibe olmak üzere 139 bin dekar tarım arazini sulanmasını sağlayacağını kaydeden Gökyel, "Kale Barajı'nın kaya dolgusu yapılıyor, gelecek yıl inşaatı tamamlanacak. 14 bin hektar sulama alanı var. 2020'den sonra sulamaya başlayacak." ifadelerini kullandı.



419 bin hektar suya kavuşacak



Müdür Gökyel, Diyarbakır'ın 419 bin hektar sulanabilir araziye sahip olduğunu vurgulayarak, "Diyarbakır'da 419 bin hektar sulanabilir arazinin yüzde 15'i sulamaya açıldı. Yüzde 5'lik kısmın inşaatı devam ediyor. 419 bin hektar arazinin 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor." diye konuştu.



Gelir 3-5 kat artacak



Ergani ilçesinin Ortayazı Mahallesi Muhtarı Esat Akyıldız, yöre çiftçisinin yıllardır barajın yapımını beklediğini aktardı.



Mahallelerinin barajın tamamlanmasıyla suya kavuşacağını, sulu tarıma geçişle çiftçinin yılda 2 ürün hasat edebileceğini dile getiren Akyıldız, şunları kaydetti:



"Tahıl üretimi yapan çiftçi ikinci ürün olarak mısır ekebilecek. Bu sayede üreticinin gelirinde 3-5 kat artış olacak. Bölge insanı refaha kavuşacak. Barajın yapımına katkısı olan kurum ve yetkililere teşekkür ediyoruz. Bölgemiz bu sayede kalkınacak, yöre insanı rahat edecek." diyen Akyıldız, sulu tarımla iş imkanı olacağı için bölgedeki ailelerin artık mevsimlik işçi olarak başka illere gitmeyeceğini aktardı.



"Su çiftçi için bereket ve zenginliktir"



Ergani Ziraat Odası Genel Sekreteri Narin Çağırtekin, kuru tarım yapılan bir dekar arazide 300 kilogram buğday hasadı yapıldığını, sulu arazide ise verimin 650-700 kilograma kadar yükseldiğini söyledi.



İlçede suya kavuşan tarlalarda ikinci ürün olarak mısır ve ay çiçeği üretiminin yapılabildiğini anlatan Çağırtekin, "Çiftçiler büyük umutla baraj ve sulama sistemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Su çiftçi için bereket ve zenginliktir." dedi.