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Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 284 kilogram esrar ve 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 284 kilogram esrar ve 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Örtülü Köyü Arpacık mezrasında bir ev ve tarlada arama yapıldı.

Aramada, 284 kilo 5 gram toz esrar ve 115 gram kubar esrar ile 2 bin kök Hint keneviri ve 100 gram kenevir tohumu bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi.

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