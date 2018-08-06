Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 284 kilogram esrar ve 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 284 kilogram esrar ve 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Örtülü Köyü Arpacık mezrasında bir ev ve tarlada arama yapıldı.
Aramada, 284 kilo 5 gram toz esrar ve 115 gram kubar esrar ile 2 bin kök Hint keneviri ve 100 gram kenevir tohumu bulundu.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi.
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