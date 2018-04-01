Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da yol kontrolü sırasında iki terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolü sırasında iki bölücü terör örgütü mensubu yakalandı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında iki terörist yakalandı.

Siirt'te icra edilen arazi aramasında bir makineli tüfek, bir silah üstü termal dürbün, bir gece görüş cihazı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyonda bulunan 8 sığınakta iki 60 milimetrelik havan mühimmatı, 160 Biksi makineli tüfek fişeği, 30 Doçka uçaksavar mühimmatı, 8 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa’ya seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa’ya seslendi

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA