Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 25 kişi yaralandı.

  • AA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Eğil ilçesinden Diyarbakır'a gelen Semih Ayyıldız yönetimindeki 21 AC 779 plakalı yolcu minibüsü, Diyarbakır Elazığ karayolu 14. kilometresinde Abdulvahap Kaya'nın kullandığı 65 MM 739 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada, her iki araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa’ya seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa’ya seslendi

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA