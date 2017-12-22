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Diyarbakır'da yürütülen terör operasyonlarında iki terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, silahsız olarak yakalandı.

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Genelkurmay Başkanlığından, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda, bir RPG-7 roketatar, 3 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 110 fünye, 23 elektronik devre, 50 kilogram amonyum nitrat, bir gece görüş dürbünü, 110 kilogram gıda maddesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde gerçekleştirilen aramalarda ise bir araç telsizi, 80 fişek, 4 ateşleme düzeneği, 10 elektrikli fünye ile çeşitli malzemeler bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu iki terörist silahsız halde yakalandı. Operasyonda ayrıca 14 kilogram kubar esrar, 683 kilogram toz esrar ve muhtelif malzemeye el konuldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında da toprağa gömülü vaziyette iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

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