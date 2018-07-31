Diyarbakır’da zabıtadan dilenci operasyonu

Dilenci sayısının gözle görülür bir artış göstermesi üzerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşların dini duygularına istismar ederek dilenciliği meslek haline getirenlere operasyon uygulayıp cezai işlem uyguladı. Yakalanan dilenciler zabıtalar tarafından Zabıta Amirliği binasına götürüyorlar.

ALO 153 HATTINA BİLDİRİLMESİ SÖYLENDİ

Üzerlerinde bulunan paraları tutanak karşılığında kullanarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal ve cezai işlem uyguluyorlar. Dilencilere bir daha dilencilik yapmamaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, vatandaşları rahatsız ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişiler ile ilgili şikâyetlerin belediyenin ALO 153 numaralı hattına bildirilmesini istedi.

"GEREKLİ İŞLEMLER ANINDA YAPILIYOR"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı konu ile ilgili sıkı önlem aldıklarını belirterek, "Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, ana arterler ve ara sokakların yanı sıra cami önleri önünde dilenenleri toplayarak gerekli işlemleri yapıyor. Bu kapsamda yakalanan yerli dilencilere cezai işlem uygulanıyor. Yabancı dilenciler de gerekli işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Bizlere ulaştırılan ihbarlarla ilgili gerekli işlemler anında yapılıyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürecektir" denildi.