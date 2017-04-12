Diyarbakır'daki alçak saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

Burdur Referandum sonuçları Burdur seçim evet hayır oy oranları

Burdur referandum oy oranları nedir? Seçim referandum 2017 oy verme işlemi 16 Nisan Pazar günü yapılıyor. Anayasa değişikliği referandum halk oylaması için 55 milyon seçmen sandık başında olacak. Referandum sonuçları yurtta ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Burdurlular referandum sonuçları, evet hayır oy oranlarının açıklanmasını bekliyor. Şehirlerinden çıkacak referandum evet hayır oy oranlarının ne olacağını merak eden Burdurlular internetten araştırmaya başladı. Burdur referandum sonuçları son dakika referandum evet hayır oy oranlarını star.com.tr’den takip edebilirsiniz.