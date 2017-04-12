Diyarbakır'daki alçak saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi
Reuters, Diyarbakır'daki saldırıyı terör örgütü PKK'nın üstlendiğini açıkladı.
- İHA
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün, Bağlar ilçesindeki ek binasına dün tünel kazılarak yapılan bombalı saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.
Merkez Bağlar ilçesi Emek ve Hatboyu Caddelerinin arasında bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına dün yapılan ve 1’i polis, 2’si sivil memur, 3 kişinin şehit olduğu hain saldırıyı, terör örgütü PKK üstlendi.
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