Diyarbakır'daki operasyonda 267 ByLock'cu için gözaltı kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, adliye binasında gelenekselleşen aşure günü etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başsavcı Güre, ByLock operasyonunda toplamda 267 şüphelinin mevcut olduğunu söyledi. Başsavcı Güre, “Bu şüphelilerin bir kısmı il dışında, bir kısmı ilimizdeydi. Bunları üç partiye bölerek operasyonları yaptık. Nihayete erdiğinde 267 kişilik ByLock operasyonu sonlanmış olacak. Bunları soruşturmanın selameti açısından üçe bölerek yaptık ki şüphelilerin savunmalarının alınması sağlıklı bir zeminde olsun” dedi.

Şehir genelinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hem PKK/KCK hem FETÖ yönünden yaptıkları operasyonların devam ettiğini kaydeden Başsavcı Güre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“An itibari ile ByLock tespiti yapılmış olan şüphelilere yönelik üç parti halinde yaptığımız operasyonun bugün üçüncüsü yapıldı. Seri bir şekilde somut delillere dayalı olarak şüpheli delil eşleştirmesini bir probleme mahal bırakmadan yapılmış olan tespitler sonucunda tespit edilmiş şüphelilere yönelik operasyonlar yapıyoruz ve bunlar da devam edecek. Farklı sektörlerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Gerek PKK/KCK yönünden, gerek FETÖ yönünden delillendirme sürecimiz, tamamlanan tüm dosyalarla ilgili operasyonlarımız devam edecek. Buradaki en önemli üzerinde durduğumuz husus şüpheli delil eşleştirmesini doğru yapıp, gereksiz mağdur kitlesi oluşturmadan gerçek failler üzerinden soruşturmayı devam ettirme gayretimiz var. Bunun üzerinde arkadaşlarımız özenle çalışmaya devam ediyorlar. ByLock operasyonunun tamamında çok farklı sektörlerden şüpheliler var. Sivil hayatın çeşitli sektörlerinden insanlar var. Genel olarak da özel sektör içerisinde faaliyet gösteren insanlar. Özellikle bir gruba yönelik, bir meslek grubuna yönelik çalışma değil bu. Zaten öyle bir çalışmamız da mesleksel olarak soruşturmalarımız var ama bu tarz şu anki yapılan ByLock merkezli olduğu için sektör olarak farklı şüpheliler çıkıyor karşımıza."

"Hedef uzun yargılama süresini kısaltmak"

Mümkün olduğu kadar seri, hızlı, soruşturmayı bitirip davaları da hızlı bir şekilde açıp yargılamaları sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Başsavcı Güre, “Önemli olan bizim için yargılama sürecine şüphelilerin bir an önce aktarılıp yargılama sonucunda verilecek kararın bir an evvel gecikmeye mahal vermeden sağlanması için bütün gayretimiz bu. En çok yargı ile ilgili eleştiriler uzun soruşturmalar, uzun yargılamalar olduğu için bu iki eleştiriyi de mümkün olduğu kadar süreyi kısaltarak bu eleştirilerden kurtulmak istiyoruz. Bütün hakim ve savcı arkadaşlarımız da bunun gayreti içerisinde kollukla beraber” diye konuştu.