Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 3'e yükseldi

Merkez Bağlar ilçesi Emek ile Hatboyu caddeleri arasında, içerisinde Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek yerleşkesinde bugün saat 10.45 sıralarında meydana gelen patlamada Yunus Elaltunterin ve Cengiz Tekin adlı sivil memurlar şehit olmuştu. Patlamada, şehit sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralanan ve Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru Burhan Mercan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.