Diyarbakır'daki patlamadan dolayı 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da çöp konteynerinde gerçekleşen patlama hakkında gözatlına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.
- AA
28 Ocak'ta merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişimindeki çöp konteynerinde meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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