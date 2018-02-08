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Diyarbakır'daki patlamadan dolayı 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da çöp konteynerinde gerçekleşen patlama hakkında gözatlına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

  • AA
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28 Ocak'ta merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişimindeki çöp konteynerinde meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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