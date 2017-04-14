Diyarbakır'daki terör saldırısında tünelin kazıldığı bodrum kat mermer atölyesi diye kiralanmış

Biri polis 2 kişinin şehit olduğu Bağlar’ı kana bulayan saldırının talimatı, terör örgütü PKK’nın sözde Amed eyaleti sorumlusu tarafından verildi.

Eylemin planlaması yapılarak görev, 1991 Diyarbakır doğumlu H.Y. adlı örgütün şehir yapılanmasına mensup teröriste verildi.

82 BİN TL’LİK 1 YILLIK KİRAYI PEŞİN ÖDEDİ

H.Y., 4 ay önce emniyet binasının çevresindeki Ercin Apartmanı’nın boş olan bodrum katını kiralamak için bodrum katın sahibi Ş.B. adlı kişiyle görüştü. Ş.B.’ye “Mermer atölyesi açacağım” diyen H.Y., 1 yıllık kira için 82 bin TL’ye anlaşarak bodrum katı kiraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ş.B., ifadesinde “H.Y. 4 ay önce geldi ve ‘Bodrum katı mermer dükkânı yapacağım’ dedi, ben de kiraya verdim” diye konuştu.

H.Y., çevredeki komşulara “Kardeşim” diye tanıttığı bir kişiyi bodrum katına yerleştirdi ve kendisi de arada bir gidip bodrum katı ziyaret etti.

1.5 AY ÖNCE GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALMIŞ

28 Şubat 2017’de polise yapılan bir ihbarla H.Y.’nin PKK adına eylem hazırlığı içinde olduğu söylendi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.Y., savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Patlama sonrası ifadesi alınan binanın kapıcısı, “H.Y. arada bir gelip gidiyordu. Bodrum katının elektrik faturası çok yüksek geliyordu. Garip bir şeyler olduğunu anlıyordum” dedi.

Diyarbakır patlaması sonrası kentte operasyon başlatan polis, 5’i terör örgütü PKK ile irtibatlı toplam 167 kişiyi gözaltına aldı. (Habertürk)