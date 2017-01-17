Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'daki terörist saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır da dün 4 polisin şehit olduğu 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

  • DİYARBAKIR (İHA)
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonlarda saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.  
 
  Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucu 4 polis memuru şehit olmuş, 1'i ağır 2 polis memuru ise yaralanmıştı. Saldırı sonrasında bölgede başlatılan operasyonlarda teröristlerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınacak ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.
 
  Saldırı sonrasında olayla bağlantıları olan ve teröristlerle işbirliği yapanlara yönelik geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eşini başka bir adamla yakalayan koca dehşet saçtı: 3 ölü

Eşini başka bir adamla yakalayan koca dehşet saçtı: 3 ölü

Ateş üzerinden atlayarak günahlardan arındılar

Ateş üzerinden atlayarak günahlardan arındılar

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA