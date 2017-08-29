Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda yarım ton esrar ele geçirildi Hazro ve Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 527 kilo 150 gram esrar, 618 bin 453 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.