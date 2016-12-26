Diyarbakır’dan Halep’e 6 TIR yardım

Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde Diyarbakır genelinde toplanan yardım malzemeleri, bağlar ilçesinde yapımına devam edilen Hz. Ebubekir Camii’nin bodrumunda toplandı. Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları tarafından buradan alınan yardım eşyaları, Halep’e gönderilmek üzere TIR'lara yüklendi.

Yardım eşyalarının toplanması ve Halep’e gönderilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Müftüsü Burhan İşliyen, Halep’teki mağduriyetin yansıması ile beraber Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Diyarbakır’da da hassasiyetin zirveye çıktığını söyledi. İşliyen, “Biz gelen yardımları sınırlandırmaya çalıştık, şöyle daha çok kuru gıda ve battaniye, unla sınırlandırmaya çalıştık. Buna rağmen halkımız giyilmemiş kıyafetler, ev eşyaları, gıda maddelerini bize getirdiler, biz de bunları Hz. Ebubekir Camii’nin deposunu, yardım kampanyalarını organize edeceğimiz bir mekan haline getirdik. Hafta içerisinde Bismil’den özellikle un ağırlıklı olmak üzere 3 TIR göndermiştik. Şimdi buradan da un, battaniye, kuru gıda, temiz kıyafetler, çocuk maması çocuk bezi gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarımızı tırlarımıza yükledik. Cilvegözü’ndeki Türkiye Diyanet Vakfı irtibat bürosuna göndereceğiz” dedi.

“Yaralarını saran Diyarbakır Halep’in yaralarını sarmaya çalışıyor”

Özellikle bir sene önce çok sıkıntılı günler yaşadıklarını kaydeden İşleyen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin dört bir tarafından insanımız, kardeşlerimiz ‘Yara sar’ kampanyası çerçevesinde Diyarbakır’a el uzattılar, Diyarbakırlılar ile birlikte oldular. Biz burada yüzlerce, binlerce ton Türkiye’nin her tarafından gelen gıda maddelerini bu bölgede yaşayan, özellikle Sur’da Silvan’da mağdur olan kardeşlerimize ulaştırdık. Şimdi kendi yaralarını sararken Diyarbakır halkı, bir taraftan da Halep’teki, Suriye’deki İdlib’deki mağdur ve mazlum kardeşlerin yarasını sarmaya çaba gösteriyor. Bundan sonra daha çok nakte yoğunlaşmak lazım. Biz bugün gönderdiğimiz TIR'larla beraber ayni yardımı sonlandırıyoruz. Cuma günü sergi usulü ile toplanan yardımlarda şu ana kadar bu usulle toplanan yardımların en fazlası toplandı, 300 bin lira Türkiye Diyanet Vakfı’nın ilgili hesaplarına yatırdık.”

Konuşmaların ardından yardım TIR'ları dualar eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderilmek üzere yola çıktı.