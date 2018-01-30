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Diyarbakır'dan havalanan 10 savaş uçağı Suriye istikametine yöneldi

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden 10 F-16 savaş uçağı havalandı. Uçakların, Suriye istikametine gittiği görüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek vermek ve terör hedeflerini vurmak için Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden 10 savaş uçağı havalandı. Mühimmatlı olarak havalanan savaş uçaklarının verilen koordinatları bombardımana tutacağı belirtildi. İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından çekilen görüntülerin değerlendirilmesinin ardından havalanan savaş uçaklarının gelen görüntülerde belirlenen terör hedeflerini imha ederek, üslerine geri döneceği belirtildi.

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