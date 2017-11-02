Diyarbakır’dan peş peşe F16’lar kalktı
Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla kalkan F16 savaş uçaklarının, Hakkari ve Tunceli kırsallarındaki operasyonlara destek verdiği ve terör örgütüne bomba yağdırdığı öğrenildi. Kentte hava hareketliliği sürüyor.
- İHA
Diyarbakır’da son zamanların en yoğun hava hareketliliği yaşandı. Kentte, sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla çok sayıda F16 savaş uçağı havalandı. Ağır bombardıman yüklü havalanan savaş uçaklarının, Hakkari’nin Şemdinli ve Tunceli’nin Nazımiye ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı devam eden operasyonlara destek amacıyla havalandığı öğrenildi. Savaş uçakları terör örgütüne bomba yağdırırken, kentte hareketlilik sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.