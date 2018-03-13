Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde çıkan çatışma sonucu iki askerimiz şehit oldu Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ile Elazığ sınırı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker şehit oldu.