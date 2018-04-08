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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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TSK'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır/Lice’de icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiş, tespit edilen 1 adet el yapımı patlayıcı imha edildi." denildi.

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