Dizinin yayın tarihi belli oldu
Bir süredir yayınlanmayan 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihi belli oldu.
ATV'nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihini başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından duyurdu.
Dizinin yeni bölümü 24 Ocak'ta ATV ekranlarında olacak. Kaynarca bu paylaşımla dizi hakkında final yapacak ve kanal değiştirecek iddialarına yanıt vermiş oldu.
İşte Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;
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