Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Hisarardı Mahallesi Kerpiçli Sokak üzerinde iddialara göre sahibi henüz öğrenilemeyen evde, ev sakinlerinin olduğu esnada doğalgaz patlaması sonucunda yangın başladı. Olay sırasında evde bulunan ev sakinleri mahallelinin yardımları ile evden çıkarıldı. Ahşap kargir binada başlayan yangın sonrası alevler, bir anda tüm evi sardı. Yangının çıktığı binanın etrafında bulunan diğer evlere ve bir konağa da sıçradı. İhbar sonrasında yangın mahalline Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine çağrılan doğalgaz firmasıyla elektrik firması, hem doğalgazı hem de elektrik akımlarını kesti. Yangında itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu çevre ilçelerden yardım istendi.

Yangın yerine orman arazözleri ile İl Özel İdaresine ait su tankeri yangına müdahale etti. 40’a yakın itfaiye aracı, orman arazözü ve su tankerlerinin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasını inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ekiplerden bilgi aldı. Başkan Babaş, ahşap binaların olduğu Kerpiçli Sokakta gece saat 24.00 sıralarında yangın ihbarı geldiğini belirterek, “İtfaiye ekipleri, olay yerine geldiğinde ciddi bir yangınla karşılaştı. Şuanda halen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Evlerdeki doğalgazlardan da yangın bir hayli etkilenmiş. Ama itfaiye ekiplerimiz, orman arazözlerimiz ile birlikte özel idare yangına müdahale ediyor. Kısa zamanda yangın kontrol altına alınacak. Can kaybı olmadıktan sonra vatandaşlarımızın yaraları sarılacak” dedi.

Şuanda kaç tane evin yandığının belli olmadığını söyleyen Başkan Babaş, “İlçelerimizden de takviye itfaiye ekipleri istendi. Yollarımız dar, bu yüzden yangına müdahale etmekte zorlandık. Hepsine su yetiştirmek kolay olmadı. Evlerde ahşap olunca yangın hızla yayılmış. Yangını kontrol altın almak üzereyiz. Can kaybı yok, sadece evlerde hasar var. Onları da gidereceğiz” diye konuştu.

Yangının görgü tanığı Hüseyin Kotanoğlu ise, “Benim geldiğimde bir tane ev yanıyordu. Ondan sonra yangın yan taraftaki konağa sıçradı. İtfaiye ekipleri geldi, yangına hemen müdahale ettiler. Şuanda ön cephede üç tane ev yanıyor, arka tarafta da evler var. Orada kaç tane yanıyor bilemiyorum. Yanan evlerden bir tanesi şehit polisin evi oluyor” şeklinde konuştu.