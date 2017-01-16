Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 80 bin 654 groston ağırlığında ve 282 metre boyundaki Cezayir bandıralı ‘Larbi Ben Mhidi’ adlı doğalgaz tankeri, saat 14.10’da Çanakkale Boğazı önlerine ulaştı.

Tankerin boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-4’ ve ‘Kurtarma-10’ isimli römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.