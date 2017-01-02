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Doğalgaz zehirlenmesiyle ilgili Sivas Valiliği'nden açıklama

Sivas Valiliği, kentteki özel bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen doğalgaz zehirlenmesiyle ilgili hastanelerde tedavisi tamamlanan öğrencilerin tamamının taburcu edildiğini bildirdi.

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Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin bilgiler verilerek, "İlimizde özel bir öğrenci pansiyonunda doğalgaz sızıntısı nedeniyle 21 öğrenci zehirlenmiş ve ayrıca diğer öğrencilerde zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiştir. Öğrencilerin bir kısmı ayakta, bir kısmı da müşahede altında tutulmuş,yapılan kontrollerin ardından öğrencilerin tamamı taburcu edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sivas Valiliğinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan 68 kız öğrenci sabaha karşı baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesiyle Numune Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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