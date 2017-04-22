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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

  • AA
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan esmesi beklenen fırtınanın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, rüzgarın, kıyı kesimlerde ise zaman zaman saatte 100 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin ve tüm bölgede etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Yarın gece saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen fırtına nedeniyle, vatandaşların ve yetkililerin ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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