Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.