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Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'un kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
 

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