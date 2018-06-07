Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün bölgede havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden akşama kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde kısa süreli yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif, yağış anında yer yer orta kuvvette esecek.