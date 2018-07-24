Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Kars ve Ardahan'da zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 11, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 17, Tunceli'de 18, Iğdır'da ise 19 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları da Tunceli'de 34, Iğdır ve Erzincan'da 33, Ağrı'da 21, Kars ve Erzurum'da 28, Ardahan'da 25 derece olacak.