'Doğu Ekspresi' yolcularına 'Dadaşlar'dan coşkulu karşılama

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" treniyle 20 saatlik yolculuktan sonra Erzurum'a gelen yolcular, Tren Garı'nda bar ekibi ve mehteran takımının seslendirdiği marşlarla karşılandı.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin "Doğu Ekspresi" treni, dün saat 16.30'da Kars'a gitmek üzere çok sayıda yolcuyla Ankara'dan yola çıktı.

Trenle Erzurum Tren Garı'na gelen yolcular, burada kendilerini bekleyen Erzurum Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibince karşılandı.



Gar Meydanı'nda ekipleri görünce şaşkınlık yaşayan yolcular, büyük ilgi ile izledikleri Mehteran Takımı ve bar ekibiyle fotoğraf çektirdi. Yolcular, daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcuları karşılamak için gara geldiğini söyledi.

Yolculara kentin tarihi ve turistik mekanları hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Sekmen, "Gelen yolcularla bir bir görüşerek kentte tarihi eserlerin bulunduğunu ve kentin tarihi bir dokuya sahip olduğunu anlattık. Yolcularımızı sadece "Doğu Ekspresi" ile değil uçak ve karayolu ile kış turizminin önemli merkezi Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerine davet ettik." dedi.



"Herkesin Doğu Ekspresi ile yolculuk yapması gerekiyor"



Trenle seyahat eden Ezgi ve Eren Taşkın çifti ise bazı aksaklıklardan dolayı balayı için yurt dışına gidemediklerini anlatarak, "Hayalimizde olan Doğu Ekspresi'ne tamamen tesadüfle bilet bularak buraya geldik. İnanılmaz mutluyuz, iyi ki yurt dışında gitmedik, iyi ki buradayız. Bence Türkiye'deki herkesin mutlaka Doğu Ekspresi ile bir yolculuk yapması gerekiyor. Herkesin bu zevki yaşaması lazım. Çok güzel bir karşılamaydı, hiç beklemiyorduk, güzel bir sürpriz oldu." diye konuştu.