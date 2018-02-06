Doğu Ekspresi yolcularına sıcak çorba ve helva ikram edildi

Ankara-Kars Demiryolu'nun Sarıkamış İstasyonu'nda trene binen AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ile Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, yolculara karanfil dağıtarak yolculuk yaptı.

Yolcularla sohbet eden Beyribey ile Toksoy'a eşlik eden Karslı aşıklar da trende müzik dinletisi sundu. Ankara'dan sonra Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından son durağı olan Kars Tren Garı'na ulaştı.

Kars Tren Garı'nda bekleyen vatandaşlar da yolcuları karanfillerle karşılayarak, Sarıkamış Belediyesince hazırlanan sıcak çorba ve helva ikramında bulundu.

"Doğu Ekspresi'nde yaklaşık 15 bin kişi Kars'a gelmek için sıra bekliyor"

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy son zamanlarda Kars'a ilginin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Doğu Ekspresi'nde yaklaşık 15 bin kişi Kars'a gelmek için sıra bekliyor. Bizler de bu akşam Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen misafirlerimizi Sarıkamış'ta Kars Milletvekilimiz Selahattin Beyribey ve il meclis üyelerimiz ile karanfillerle karşıladık, bütün yolcularımıza 'hoş geldiniz' diyerek, Kars'a kadar yolculuk yaptık." ifadesini kullandı.

Kars-Sarıkamış arasındaki tren yolculuğunda aşıkların da misafirleri kahramanlık türküleriyle karşıladığını anlatan Toksoy, şunları kaydetti:

"Kars Garı'nda hazırlanan etkinliklerle misafirlerimize bir kez daha 'hoş geldiniz' dedik. Sarıkamış Belediyesi olarak bu akşam Doğu Ekspresi yolcularımıza çorba ve helva ikramımız oldu. Onlara Kars hakkında bilgiler aktardık, Kars merkez, Çıldır, Ani, Sarıkamış ve Kars'ın ilçelerini dolaşmaları yönünde rotalar sunduk. Bizler yerel yönetim olarak misafirlerimizi memnun etmek adına elimizden geleni yapıyoruz ve ümit ediyoruz ki misafirlerimiz Kars'tan mutlu ayrılacak."

"Kesinlikle böyle bir karşılama beklemiyordum"

Yolculardan Sena Atbinmez de İstanbul'dan geldiğini ve yolculuğun güzel geçtiğini ifade ederek, "Gayet keyifli yolculuktu. Milletvekili ve belediye başkanının vagonlara gelmesiyle şok olduk ve burada hazırlanan karşılama da oldukça güzeldi. Sanıyorum ki Kars halkı da bu durumdan oldukça memnun. Yaklaşık 25 saat süren yolculuktu ama tahmin ettiğimizden çok daha rahat geldik, yataklar da oldukça rahattı. Kesinlikle böyle bir karşılama beklemiyordum." dedi.

İzmir'den gelen Şeyma Çakmak ise arkadaşlarının önerisiyle yola çıktıklarını anlatarak, "Harika bir yolculuktu, zaten Kars'a arkadaşlarımın önerisiyle geldim ve gerçekten dediklerinden daha iyi bir yolculuk yaptık. Bu yolculuk yaşanması gereken bir deneyim ve herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.