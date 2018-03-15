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Doğu Ekspresi’nin ünü yurt dışına taştı

Ankara-Kars arasında sefer yapan ve kış aylarında rağbet gören Doğu Ekspresi, yabancı turistlerden de ilgi görmeye başladı.

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TCDD’nin en uzun rotalarından Doğu Ekspresi, Ankara’dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyerek bin 310 kilometre yol aldıktan sonra 25 saatte Kars’a varıyor. İngiltere, Fransa, Irak, Almanya gibi ülkelerden gelen yabancı turistler de fenomen olan Doğu Ekspresi treni ile seyahat ediyor. Eğlenceli vakit geçiren turistler kimisi oyun, kimisi müzik dinliyor, kimisi ise kitap okuyarak yolculuğun tadını çıkartıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’dan Doğu Ekspresi seferini duyan Stephen Hargrave, yolculuk yapmak üzere Ankara’ya gelenlerden. Ankara’dan tren biletini alan Hargrave, Doğu Ekspresi ile yolculuk yaparak Kars’a ulaştı. İngiliz Stephen Hargrave, geçen yıl Türkiye’ye geldiğini ve İzmir’i gezdiğini ifade ederek “Türkiye’ye geldiğimde İzmir tarafına gittim, çok farklı bir Türkiye görmüştüm ama şimdi gördüğüm Türkiye ondan tamamıyla farklı bir Türkiye. Türkiye’ye gelmeyi çok seviyorum” dedi.

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