Doğu Karadeniz’de fırtına uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden gelen uyarı üzerine açıklama yapan Giresun Valiliği, “Doğu Karadeniz’de rüzgârın bugün öğleden sonra kuvvetini arttırarak batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir” uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Giresun Belediyesi ise hoparlörlerden uyarılar yaparak vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması istendi.

ANTALYA İÇİN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, halen kuzey yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), 25 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre hız) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın, 26 Ocak Cuma akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.